Girişimci kadınlar ödüllendirildi

Kadının gücü ekonomiye kazandırılıyor. Girişimci Türk kadını ülkeye katmadeğer sağlamak için var gücü ile çalışıyor.

İstanbul’da Halkbank “Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni” düzenlendi. Etkinlikte yüzlerce kadın girişimci bir araya geldi. Başarılı Türk kadınlarına ödülleri takdim edildi.

Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı.

Halkbank Genel Müdürü Arslan, kadın girişimcilere 60 milyarlık finansal destek verildiğini ve desteklerinin süreceğini belirtti.

Türkiye’nin dört bir yanında üretim çarklarını döndürmeye devam eden kadınların tek hedefi yerli üretimi artırmak.

Program kapsamında 5 kategoride 16 ödül takdimi yapıldı.