Hafize Gaye Erkan'dan babasıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisi ve ailesi hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle, Merkez Bankası'na yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.

Erkan, iddiaları ABD'de yaptığı görüşmeler sırasında öğrendiğini ve şaşırdığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım." ifadelerine de yer verdi.

Eski Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayet dilekçesi vermişti. Bu mektup üzerine Erol Erkan’ın hasta olan bir yöneticinin yerine getirildiği öne sürülürken bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği iddia edilmişti.