Erol Erkan kimdir? Erol Erkan'ın işi nedir kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt, MB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e şikayette bulundu. Bu iddia sonrası arama motorlarında Erol Erkan hakkında merak edilenlere dair araştırma yapıldı.

EROL ERKAN KİMDİR?

Erol Erkan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babasıdır. Makine mühendisi olan Erol Erkan’ın aslen Elazığlıdır. Hafize Gaye Erkan’ın annesi ise matematik öğretmenidir. Aile genel olarak eğitim konusunda hassasiyet gösterir.

Makine mühendisi olmasına rağmen nasıl işlerde yer aldığı henüz bilinmemektedir. Annesi Berivan Yıldırım ise bilgileriyle kızı Hafize Gaye'yi yetiştirdiği biliniyor. Ailesi hakkında derin bir bilgi söz konusu değil. Bu yüzden Büşra Bozkurt'un işi ve Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan arasında nasıl bağlantı olduğu bilinmemektedir. Erol Erkan'ın yaşına dair bir bilgi bulunmamaktadır.