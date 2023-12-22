Hakan Fidan ile Sergey Lavrov Görüştü! İşte Görüşmenin Ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ele alındı.

Hakan Fidan ile Sergey Lavrov Görüştü! İşte Görüşmenin Ayrıntıları
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ele alındı.

Fidan, görüşmede barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasının önemini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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