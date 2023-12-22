2024'te Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan Rakamlar

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için maraton sürüyor. Taraflar 2 toplantı yaptı ancak henüz anlaşma çıkmadı.

7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son toplantı 18 Aralık’ta yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısını ise 25 Aralık’ta yapması bekleniyor.

İşçi tarafının üçüncü toplantıya rakam istediği öğrenildi. Talep eden taraf olarak işveren ve hükümetten rakam isteyen işçi tarafı sunulan rakama göre bir karar verecek.

Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, işveren yapılan iki toplantıda 15-16 bin bandında bir rakamı öneriyor. Ancak hükümetin alacağı kararlara da uyum sağlayacağını belirtiyor.

İşçi tarafının ise bu rakamı kabul etmeyeceği ifade ediliyor. Üçlü mutabakatla yeni asgari ücretin hayata geçmesi için en az 18 bin rakamı konuşuluyor.

İşveren maliyet yükünün azaltılması için de asgari ücret prim desteğinin artırılmasını istiyor.

İkinci toplantıda ele alınan 2024 yılı ekonomik verilerinde enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefine işçi tarafı karşı çıkıyor. Hedeflenen enflasyon üzerinden asgari ücretin belirlenmesinin gerçekçi olmadığı görüşü hâkim.