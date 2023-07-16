Hakan Fidan Malezya Başbakanı ile görüştü!

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı katılan Hakan Fidan buradaki temaslarının ardından Malezya'ya geçti.

Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Malezyalı mevkidaşı Zambry Abdul Kadir ile de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve atılabilecek ortak adımlar ele alındı.