Halk TV Programcısı Serhan Asker Gözaltına Alındı

Halk TV'de Görkemli Hatıralar programını sunan Serhan Asker gözaltına alındı. İzmir Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıklayan Asker'in yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Halk TV Programcısı Serhan Asker Gözaltına Alındı
Editör: Uğur Çam
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Halk TV'de daha önce, deprem bölgesinde yaptığı yayında  terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın kitabını tanıtarak propaganda yapan Serhan Asker gözaltına alındı. Asker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de havaalanında gözaltına alındığını duyurdu. 

Serhan Asker'in Hakkında Yakalam Kararı Olduğu Belirtildi

Halk TV İzmir Muhabiri Yağmur Beril Varol, yaptığı açıklamda Serhan Asker hakkında Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı verildiğini belirtildi. Adliyeye götürülen Asker'in süren davada ifadesine başvurulacağı aktarıldı. 

Hakkında Yakalama Kararı Olduğunu Bilmiyormuş

Serhan Asker, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, hakkında yakalama kararı olduğunu bilmediğini öne sürdü. Asker, İzmir'e Görkemli Hatıralar programının çekimi için geldiğini aktardı.

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# Serhan Asker # halk tv
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