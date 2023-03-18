Halk TV'den canlı yayında terör propagandası

Halk TV yayınlarında terör propagandası yapmaya devam ediyor. Son olarak terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın yeni kitabı canlı yayında tanıtıldı.

Deprem bölgesinde canlı yayın yapan Halk TV muhabiri Serhan Asker, Demirtaş'ın tutukluluk halinin sonlanması gerektiği konusunda çağrıda bulunuldu.

Cezaevinde bulunan diğer hükümlülerin de özgürlüklerine kavuşması gerektiğini söyleyen Asker, Demirtaş'ın cezaevinde birçok kitap yazdığını söyleyerek güzellemede bulundu.