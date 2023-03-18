Halk TV'den canlı yayında terör propagandası
Halk TV'den canlı yayında terör propagandası. Halk TV canlı yayınına katılan Londra'da Öğretim Üyeliği yapan Mashug Kurt isimli kişi açık açık terör örgütü PKK propagandası yaptı.
Halk TV yayınlarında terör propagandası yapmaya devam ediyor. Son olarak terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın yeni kitabı canlı yayında tanıtıldı.
Deprem bölgesinde canlı yayın yapan Halk TV muhabiri Serhan Asker, Demirtaş'ın tutukluluk halinin sonlanması gerektiği konusunda çağrıda bulunuldu.
Cezaevinde bulunan diğer hükümlülerin de özgürlüklerine kavuşması gerektiğini söyleyen Asker, Demirtaş'ın cezaevinde birçok kitap yazdığını söyleyerek güzellemede bulundu.
Halk TV'den canlı yayında terör propagandası— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 18, 2023
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