Haluk Levent'ten Birleşmiş Milletler'de İsrail tepkisi!

Müzisyen Haluk Levent, Birleşmiş Milletler toplantısında İsrail’in Gazze ve Refah katliamlarına tepki gösterdi. İsrail hükümeti ile Netanyahu'yu kınadığını söyleyen Levent, İsrail'i protesto eden üniversite öğrencileriyle de dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Haluk Levent'ten Birleşmiş Milletler'de İsrail tepkisi!
Editör: Haber Merkezi
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AHBAP Başkanı, müzisyen Haluk Levent, Kenya’da yapılan Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında konuşmasını değiştirerek İsrail hükümetini ve Netanyahu'yu kınadı.

Konuşma metnini değiştirme nedeninin Gazze'deki yüzbinlerce çocuğun tehlike altında olması olduğu söyleyen Haluk Levent, "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" diye sordu.

Haluk Levent konuşmasında, "Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da tepki gösteren Halluk Levent'in konuşması salonda alkışlandı. Levent, İsrail'i protesto eden öğrencilerle de dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Haluk Levent, "Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim." dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Haluk Levent # Birleşmiş milletler # israil # filistin
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