Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 yabancı uyruklu yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 4 otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçlardaki 22 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, A.T, M.A, A.A, M.A. ve F.H'yi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.H. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 22 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.