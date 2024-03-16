Hükümetten "İstanbul" seferberliği

AK Parti hükümeti, İstanbul seçimleri için adeta seferberlik ilan etti. Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a olan destek beklenen seviyenin altında kalması, iktidarı yeni adımlar atmaya yönlendirdi.

AK Parti içerisinde özellikle Murat Kurum’a desteği arttırmak için seferberlik ilan edildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 4 bakan bugün İstanbul’daki seçim çalışmalarına katıldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı”na katılacak.

Aynı gün içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yeşil Fatih Projeleri Tanıtım Etkinliği"nde yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Atatürk Havalimanı’nda Terminal İstanbul'un tanıtım toplantısına katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise İstanbul Sultangazi’de esnaf esnaf gezerek Murat Kurum’a destek istedi.

İstanbul seçimleri ile ilgili anketler bıçak sırtı durumu gösterirken AK Parti hükümetinin son 2 haftada İstanbul’da daha yoğun mesai yapması bekleniyor.