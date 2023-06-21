İBB çalışanı 7 yıl hapis cezası aldı! Terör örgütü üyeliğinden yargılanıyordu...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran’ın terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Duran, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, terörden hüküm giydi. 7 yıl hapis cezası aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran'ın, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şafak Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Mahkeme iddianameyi kabul ederek Duran’ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Duran hakkındaki iddiaları reddederek mahkemede savunma yaptı ve“Hiçbir yasadışı faaliyette bulunmadım” dedi.
Duran İBB’de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, terör örgütü PKK üyeleriyle silahlı fotoğrafları çıktığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanıyordu.