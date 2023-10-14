İlber Ortaylı'dan Oğuzhan Uğur'a Tarihi Ayar! 'Gündemi gereksiz Meşgul Ediyor'

Geçtiğimiz hafta Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon programına Ünlü tarihçi İlber Ortaylı ve yer bilimci Celal Şengör konuk oldu. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak çektiğini iddia ettiği bölümde Oğuzhan Uğur yine prim kastı. 6 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyon sonrası İsrail'in Filistinlilere saldırılar düzenleyip sivilleri katletmesi gündemi üzerinden Oğuzhan Uğur pay çıkarmaya başladı.

Oğuzhan Uğur, programda Celal Şengör'ün Filistin Toprakları hakkında yaptığı açıklamayı kesip programın tanıtımı olarak sunması İlber Ortaylı'yı öfkelendirdi. İlber Ortaylı sosyal medya üzerinden programın o kısmının paylaşılmasına dair şunları yazdı:

"Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük bir sorun haline dönüşmüş ve trajedi yaşamış değildir. Şu zamanda mühim olan tarihteki eski yaraları kaşımak değil. Cumhuriyet'in 100. yılını konuşmak için gittiğim programdan gündemi gereksiz meşgul edecek şekilde bir kesit sunulmasını doğru bulmadığımı söylemeliyim. Gazze'nin içinde bulunduğu durum herkes için bir şoktur. Mutlaka müdahale edilmesi ve gündemde kalması gereken acımasız, insanlığa sığmayan metotlarla süren savaştır. Ölenler savunmasız sivillerdir, çocuklardır. Yüz binlerce masum insanın susuz, elektriksiz ve en önemlisi can güvenliğinin olmamasının konuşulması gerekir. Bu hazin, trajik noktadan doğan dram hiçbir şekilde istismar edilemez. Hükümetin bu konudaki yaklaşımı ise soğukkanlıdır ve doğrudur."