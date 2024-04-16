Irak'ın kuzeyine bir operasyon daha! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede son 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 21'e yükseldi.

Irak'ın kuzeyine bir operasyon daha! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Hakurk bölgelerine dün gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21'e yükseldi.

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