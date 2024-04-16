Şırnak'ta korkunç kaza! Araçtaki 4 kişi can verdi

Şırnak'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Uludere ilçesi Yeşilyuva Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Bilen'in kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dereye düştü. Durumun çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dereye düşen hafif ticari araçtan sürücünün yanı sıra araçtaki Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu'nu çıkardı.

Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 4'ü hayatını kaybetti, Demircioğlu'nun tedavisi sürüyor.