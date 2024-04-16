Adana'da asayiş uygulaması! 55 zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 31 Mart-13 Nisan tarihleri arasında geniş çaplı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde 373 kişi gözaltına alınırken bunlardan 55'i tutuklandı.

Adana'da asayiş uygulaması! 55 zanlı tutuklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart-13 Nisan tarihleri arasında 2 haftalık asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, ruhsatsız 34 tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 2 otomatik tabanca, 9 kurusıkı tabanca, silahlara ait 49 şarjör ile 1394 fişek, 316,96 gram uyuşturucu, 325 uyuşturucu hap ve 18,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ayrıca ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 373 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 55'i tutuklandı, diğerleri salıverildi.

Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 85 kişiye para cezası uyguladı, 11 çalıntı araç ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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