İstanbul ve Mardin'de PKK operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Mardin'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul ve Mardin'de PKK operasyonu! 8 şüpheli yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları sürüyor.

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından önemli bir soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul ve Mardin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin 1 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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