"Mahzen-27" operasyonları! Kırmızı ve sarı bültenle aranan zanlı yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle dolandırıcılık, sarı bülteniyle de 2 ayrı hırsızlık suçundan uluslararası seviyede aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

"Mahzen-27" operasyonları! Kırmızı ve sarı bültenle aranan zanlı yakalandı...
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Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan tarafından "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bültenle aranan Nurlan Zharımbetov'un, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu yakalandığını belirtti.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

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# Ali Yerlikaya
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