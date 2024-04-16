Dev bankadan altın tahmini! 3 bin dolar olabilir... 16 Nisan 2024 altın fiyatları...

Ortadoğu'da yaşanan gerilim altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. ABD merkezli bankacılık devi Citi analistleri bir raporda, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde ons başına 3.000 dolara yükselebileceğini söyledi. Analistler, altının son yükselişinin jeopolitik gerilimler tarafından kolaylaştırıldığını ve daha derin bir riskten kaçınma ortamının fiyatları daha da artıracağını belirtiyor.

Analistler ayrıca değerli metalin ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediğini gösterdiğini söylüyor. Citi, 2024 ve 2025 altın fiyatı tahminlerini sırasıyla yüzde 6,8 artırarak 2.350 dolara, yüzde 40 artırarak 2.875 dolara yükseltti. Spot altın yüzde 0,2 artışla 2.387,92 dolardan işlem görüyor.

16 NİSAN 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.484,48₺

Gram altın satış: 2.484,87₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 2.424,85₺

Gram altın satış: 2.539,53₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.218,00₺

Çeyrek altın satış: 4.368,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 4.116,77₺

Çeyrek altın satış: 4.464,10₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.410,00₺

Yarım altın satış: 8.763,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 8.208,16₺

Yarım altın satış: 8.955,79₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.872,00₺

Tam altın satış: 17.316,00₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 16.467,07₺

Tam altın satış: 17.696,95₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.917,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.173,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 16.510,99₺

Cumhuriyet altını satış: 17.550,81₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.208,00₺

Ata altın satış: 17.604,00₺

Kuyumcu