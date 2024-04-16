İran'ın operasyonu tiyatro muydu? İran'ın İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi Ulusal Kanal'a konuştu

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi, İran'ın İsrail'e yönelik operasyonunu Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Muhammedi operasyona "tiyatro, göstermelik" diyenlere de yanıt verdi "Göstermelikse İsrail'in BM Temsilcisi neden BM toplantısında ağlayacak noktaya geldi?" diye konuştu.

- Eğer böyle farz edelim ki bu bir kazan kazan bir olaysa, neden Sayunism Rejimi Birleşmiş Milletler'e sığmıyor? Bu rejimin temsilcisi Birleşmiş Milletler de az kala ağlayacaktır. Siz eğer Sayunis rejimin kanallarına bakarsanız ve onların analizlerine bakarsanız, kendileri bu ameliyatın, bu operasyonun ne kadar başarılı olduğunu görürsünüz.

İran'ın operasyonlarının İsrail'in dokunulmazlığı olmadığını gösterdiğini söyleyen Muhammedi, "Siyonist rejim bir balondur" dedi. Muhammedi Batı'nın çifte standardına dikkat çekti.

- Batı ülkeleri ve bazı Siyonist rejimini destekleyen ülkeler çifte standart kullandılar. Bu çifte standart da bu Siyonist rejiminin daha da cesaret almasına sağlıyor.

"BATILILARIN KANI DAHA MI RENKLİ?"

Batı ülkelerinin her zaman insan haklarından bahsettiğini ancak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı sustuğunu söyleyen Muhammedi, İsrail saldırılarında ölen Batı ülkeleri vatandaşlarına da dikkat çekti.

- Yaklaşık 6 aydır 40 bin insanın canı alındı. Bunların çoğu biliyorsunuz kadınlar ve çocuklar. Batı ülkeler ki her zaman insan haklarından dem vuruyorlardı, bu 6 ayda sustular. Sadece Batı ülkelerinin sesini o alanlarda buluyoruz ki 5-6 kişi, Batı ülkelerinin vatandaşları orada can kaybediyor. Acaba bu kaç kişinin yardıma giden Batı ülkelerinin vatandaşlarının kanı 40 bin kişinin kanından daha mı renkli? Gerçekten eğer böyle bir saldırı herhangi bir Batı ülkesinin diplomatik mekanına olsaydı nasıl bir cevap biz bulurduk bu ülkelerde?

Muhammedi operasyon gecesi başta Filistin olmak üzere birçok ülkede yapılan kutlamalara ilişkin de konuştu, "Kamuoyu gerçekten İran'ın yaptığıyla aynı noktada" dedi.