İşçi sınıfı 1 Mayıs'ta Bursa'da

“Ekonomik krizin nedeni biz değiliz” diyen yüz binlerce işçi 1 Mayıs’ı Bursa’da kutlayacak. 1 Mayıs’ın teması bu yıl “Vergide Adalet” olacak. Türk-İş önderliğinde yüz binlerce emekçi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda toplanacak, hükümetten vergi konusunda bir adım atmasını isteyecek.

Editör: Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Artık söz işçide, emekçilerin kürsüye çıkma vaktinde. Bursa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İŞ bu yıl Bursa’da 1 Mayıs’ı karşılayacak.

1 MAYIS'IN ANA TEMASI "VERGİDE ADALET"

Ekonomik krizin faturasının kesildiği işçiler için bu yıl 1 Mayıs’ın teması vergide adalet olacak. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınsın diye işçiler Bursa’da olacak.

Türk-İş’in 1 Mayıs mitingi bulunduğumuz bu noktada Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yapılacak.1 Mayıs sabahı saatler 11’i gösterdiğinde işçiler bu alana gelecek vergi başta olmak üzere taleplerini bu miting meydanında haykıracak.

MİTİNGE VATAN PARTİSİ VE TGB DE KATILACAK

Türk-İş’in mitingine Vatan Partisi’nden de destek geldi. Vatan Partisi İstanbul ve Bursa çevresindeki il örgütlerinden katılım sağlayacak. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de yine işçi sınıfı ile birlikte 1 Mayıs’ı Bursa’da karşılayacak.

Hak-İş ise bu yıl Kocaeli’de olacak. Filistin teması ile yapılacak miting saat 13’te başlayacak.

1 Mayıs'ta işçinin talebi: Vergide adalet1 Mayıs'ta işçinin talebi: Vergide adaletGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# 1 mayıs # işçi # bursa # türkiş # hakiş
Çok Okunanlar
Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?
Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?
İş arayanlar dikkat! Anadolu Jet yüksek maaşla personel alacak
İş arayanlar dikkat! Anadolu Jet yüksek maaşla personel alacak
Turkcell'den tarifeleri ikiye katlayan 30.yıl kampanyası! Detaylar haberimizde...
Turkcell'den tarifeleri ikiye katlayan 30.yıl kampanyası! Detaylar haberimizde...
Öne Çıkanlar Çin de tarihi buluşma gerçekleştirildi | ULUSAL HABER Çin de tarihi buluşma gerçekleştirildi | ULUSAL HABER Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer! Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer!