İşçi sınıfı 1 Mayıs'ta Bursa'da

Artık söz işçide, emekçilerin kürsüye çıkma vaktinde. Bursa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İŞ bu yıl Bursa’da 1 Mayıs’ı karşılayacak.

1 MAYIS'IN ANA TEMASI "VERGİDE ADALET"

Ekonomik krizin faturasının kesildiği işçiler için bu yıl 1 Mayıs’ın teması vergide adalet olacak. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınsın diye işçiler Bursa’da olacak.

Türk-İş’in 1 Mayıs mitingi bulunduğumuz bu noktada Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yapılacak.1 Mayıs sabahı saatler 11’i gösterdiğinde işçiler bu alana gelecek vergi başta olmak üzere taleplerini bu miting meydanında haykıracak.

MİTİNGE VATAN PARTİSİ VE TGB DE KATILACAK

Türk-İş’in mitingine Vatan Partisi’nden de destek geldi. Vatan Partisi İstanbul ve Bursa çevresindeki il örgütlerinden katılım sağlayacak. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de yine işçi sınıfı ile birlikte 1 Mayıs’ı Bursa’da karşılayacak.

Hak-İş ise bu yıl Kocaeli’de olacak. Filistin teması ile yapılacak miting saat 13’te başlayacak.