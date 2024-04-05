İşgalci İsrail, Lübnan'ı güneyine hava saldırısı düzenledi! 2 kişi hayatını kaybetti

Düzenlenen hava saldırısında, evde oturan 2 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah Hareketi de İsrail'in sınır bölgesinde bazı askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Zirit askeri mevziisine yer alan istihbarat toplama teçhizatlarının uygun silahlarla, Metula yerleşim birimi girişinde konuşlu askeri aracın da güdümlü füzeyle vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, 264 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil ve 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 11 asker ölmüştü.