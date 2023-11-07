İsrail'in Saldırılarında 48 Gazeteci Öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 48 gazetecinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail'in Saldırılarında 48 Gazeteci Öldü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Bölgede birçok sivil insan hayatını kaybederken, İsrail'in vahşetini dünya kamuoyuna duyurmakla görevli gazeteciler arasından da öldürülenler var.

Konuyla ilgili Filistin hükümetinin medya ofisinden de açıklama yapıldı. Açıklamada, son olarak El Aksa Radyosu'nda çalışan Yahya Ebu Menia'nın saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilenen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 48 gazetecinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # saldırı # gazeteci
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