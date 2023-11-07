Siirt'te Feci Kaza! Otomobildeki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'te korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kurtalan ilçesinde Gözpınar köyü mevkisinde Mehmet Yaşar'ın kullandığı 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

6 Kişi Hayatını Kaybetti!

LGP'li olduğu öğrenilen otomobil, kazanın ardından bir süre sonra alev aldı. Yangında, anne Aynur Yaşar (32), çocukları Rodi (5), Cudi (6), Bahoz (11), Viyan (14) ve Beritan Delila Yaşar (15) hayatlarını kaybetti. Sürücü baba Mehmet Yaşar ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşar'ın tedavisi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Batman'ın Kozluk ilçesinin Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında gözyaşları içinde defnedildi.