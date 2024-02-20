İstanbul Beylikdüzü’nde korkunç olay! 2 arkadaş araçta vurulmuş halde bulundu

Beylikdüzü’nde yaşları 34 ve 27 olan 2 arkadaş araç içerisinde iddiaya göre enselerinden vurularak öldürüldü. Arkadaşların uyuşturucu ticareti ve adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü’nde korkunç olay! 2 arkadaş araçta vurulmuş halde bulundu

Olay, 19 Şubat saat 1 sıralarında Dereağzı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre boş bir arsada silah sesleri geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede park halindeki bir otomobili inceledi. Araç içerisinde 2 kişinin kanlar içinde iddiaya göre ensesinden vurulmuş hareketsiz olduğunu fark eden polis sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden şahısların Enes Hallaç (27) ve Eren Özyurt (34) olduğu öğrenildi. Şahısların yapılan sorgulamalarında ise Eren Özyurt’un gasp, yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan, Enes Hallaç’ın ise uyuşturucu ticareti adam yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çalışmalara başladı

Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri ise savcılık talimatıyla konuyla ilgili incelemelere başladı. Polis olayın faili kaçan şüphelileri arıyor.

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