Emekliler dikkat! Emeklilere bayram ikramiyesine ek zam mı gelecek? İşte yanıtı...

Milyonlarca emekliye bayramlarda ödenen ikramiyelerin 3 bin TL olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bu zam haberine ek olarak emekliye bayram ikramiyesine ek olarak bir zam daha geleceği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Emekliler dikkat! Emeklilere bayram ikramiyesine ek zam mı gelecek? İşte yanıtı...
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Milyonlarca emeklinin her bayram aldığı bayram ikramiyelerinde enflasyon dolayısı ile zam gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada emekliye bayramlarda verilen bayram ikramiyesi yüzde 50 artış ile 2000 liradan 3000 liraya yükseltildi. Böylece Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi toplamda 6 bin TL emekli ikramiyesi alacak. Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre ise bu tutara ek olarak bir zam daha yapılması bekleniyor. 

Emekliler dikkat! Emeklilere bayram ikramiyesine ek zam mı gelecek? İşte yanıtı... - Resim : 1

 

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİNE EK ZAM İDDİASI

Emekli bayram ikramiyesi artsa da yeni düzenleme milyonlarca emekliyi memnun etmedi. Ekonomim’e yeni kulis bilgisini açıklayan Dr. Şeref Oğuz, emeklilerin tepkilerine neden olan bayram ikramiyelerindeki artışın yeniden gözden geçirileceğini düşündüğünü aktararak, son kulis bilgilerini paylaştı. Oğuz, yüksek enflasyon ortamında emeklinin bayram ikramiyesinin alım gücünün ciddi oranda düştüğüne dikkat çekerek, iyileştirmenin kaçınılmaz olduğu görüşünde.

Emekliler dikkat! Emeklilere bayram ikramiyesine ek zam mı gelecek? İşte yanıtı... - Resim : 2

Hükümete yakın çevrelerden edindiği bilgileri paylaşan Şeref Oğuz, "İkramiyenin artırılması konusunda çalıpşma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılacak" dedi. Söz konusu artışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını söyleyen Oğuz, "Sanıyorum mart ayının ortasında seçimlere kısa bir süre kala bu açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı. 

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