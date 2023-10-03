İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı! Ayşenur Arslan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ayşenur Arslan'a Halk TV'de sarf ettiği skandal sözler sonrası RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı. O sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Savcılık, Ayşenur Arslan'a soruşturma açıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşenur Arslan'a Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.