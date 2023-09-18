İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde görsel ve işitsel şölen
İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde beş gün süren konferans ve forum etkinlikleri, ‘görsel ve işitsel’ bir şölenle sunuldu. Etkinliğe katılan TÜRKSOY eski genel sekreteri Düsen Kaseinov, “başka işlerin gölgesinde kalan kültür sanat için çok çalışmamız lazım” ifadesini kullandı.
İstanbul Üniversitesi Devlet konservatuarı, beş gün süren konferans ve forum etkinliklerine ev sahipliği yaptı.
KÜLTÜR MİRAS İÇİN BİLİMSEL HAFTA
54. Uluslararası Ses ve Görsel-İşitsel Arşivler Birliği (IASA) Konferansı ve 4. Uluslararası Geleneksel Müzik ve Dans Konseyi Forumu, Kongre ve Kültür merkezinde düzenlendi.
Görsel ve işitsel şölenlerin yer aldığı etkinlikte TÜRKSOY eski genel sekreteri Düsen Kaseinov'da vardı. Aydınlık'a açıklama yapan Kaseinov, Türk Dünyasının görsel ve işitsel mirasını korumak ve arşivlemek için çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Zeybek, Roman havası ve Horon ekipleri, sahnede sergiledikleri performansla ayakta alkışlandı.
Kazakistanlı müzisyenin performansıyla da kulakların pası silindi.