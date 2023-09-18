Küba'da G77+Çin Zirvesi!

Küba'daki "G77+Çin" zirvesinin ardından ortak deklarasyon yayınlandı. Deklarasyonda, gelişmekte olan ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımlar ve her türlü baskıcı ekonomik uygulamaların reddedildiği ifade edildi. Bu tarz faaliyetlerin acilen ortadan kaldırılması çağrısında bulunuldu.

KÜBA'DA G77+ÇİN ZİRVESİ!



Zirveye, Birleşmiş Milletlere üye 116 ülke, 12 kuruluş ve 1300'den fazla kişi katıldı. G77+Çin zirvesinde 31 devlet ve hükümet başkanı, 12 devlet başkan yardımcısı ve çok sayıda diplomatik temsilci yer aldı.

Zirvede konuşan liderler, daha kapsayıcı ve barışçıl yeni bir dünya düzeni inşa etmek için işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Liderler ABD'yi Küba, Venezuela ve Nikaragua'ya yönelik tartışmalı yaptırımlara son vermeye çağırdı. G77, 1964 yılında 77 ülke tarafından kuruldu. Asya, Afrika ve Latin Amerika'yı kapsayan grubun bugün 134 üyesi bulunuyor. Dünya nüfusunun yarısına sahi G77 grubu Birleşmiş Milletler ülkelerinin üçte ikisini oluşturuyor. Çin üye olmamakla birlikte G77+Çin çerçevesinde grubu destekliyor ve işbirliği yapıyor.