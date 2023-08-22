İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

Düzensiz yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyesi de tehdit altında. Küresel ısınmanın daha da fazla hissedildiği bu günlerde barajlardaki su oranı da kritik önem arz ediyor.

Kuraklık yurt genelinde artık göstermeye başladı. En kalabalık şehrimiz olan İstanbul'da da bu durumlardan etkilenmeye başladı. İstanbul'da barajların doluluk oranları nedir? İSKİ açıkladı.

Peki İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı? İşte 22 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'den alınan resmî verilere göre İstanbul'da barajların ortalama doluluk seviyesi %31.87'ye gerilemiş durumda.

BARAJLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı: %14,48

Büyükçekmece Barajı: %11,57

Darlık Barajı: %46,68

Elmalı Barajı: %22,51

Istrancalar Barajı: %18,14

Kazandere Barajı: %9,29

Ömerli Barajı: %65,26

Pabuçdere Barajı: %4,55

Sazlıdere Barajı: %15,81

Terkos Barajı: %18,05