İstanbul'da Terör Operasyonu! PKK-HDP Bağlantısı Gözler Önüne Serildi

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, önemli bir operasyona daha imza atıldı. Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

HDP'liler PKK'nın Mali Sorumlusu Gibi Davranıyor

Operasyonlar, örgütün siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlendi. 26 zanlıdan 20’si yakalandı. Şüpheliler arasında, HDP'nin Pendik ilçe yöneticisi, Tuzla ilçe yöneticileri ile Bakırköy ilçe yöneticisi de bulunuyor. Dosyadaki şüpheli konumundaki HDP'li ilçe yöneticilerinin örgütün sözde mali alan sorumluları arasında yer aldıkları ve finansman alanında destek sağladıkları tespit edildi.

Terör Örgütü PKK İçin Seferber Oldular

HDP’li isimlerin örgütün faaliyetlerini ve eylemlerini finanse edebilmek, örgütün varlığını devam ettirebilmek amacıyla mali kaynak araştırması yaptıkları belirlendi. Bu amaçla Kürt kökenli vatandaşlardan ‘vergilendirme’ adı altında para topladıkları, bu paralarla örgüte ‘fon’ oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

HDP'li yöneticilerin, yasal görünüm kazandırmak için, siyasi parti içerisinde faaliyet gösteren kişiler aracılığıyla, partiye bağış veya kumbara çalışması adı altında para toplamaya çalıştıkları da belirlendi. Ayrıca örgütle irtibatını kesmiş kişileri 'hamle' adı verdikleri yöntem ile örgüte yeniden kazandırmak için çalışmalar yaptıkları tespit edildi.