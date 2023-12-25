Engin Alan'dan Anayasa Mahkemesi'ne HDP Tepkisi
MHP'li Engin Alan, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatmamasına tepki gösterdi. Alan, "Örgütün uşağı siyasi partinin ’Terör odağı’ olması için daha hangi rezaleti sergilemesi gerekiyor" dedi.
MHP'den 24. Dönem Milletvekili olan Engin Alan, sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması davasını uzatmasını eleştiren bir paylaşım yaptı. Alan paylaşımında, "Sadece ülkemi, devletimi seven bir vatandaş olarak soruyorum." diyerek, "örgütün uşağı siyasi partinin terör odağı olması için daha hangi rezaleti sergilemesi gerekiyor" dedi.
Engin Alan'dan Anayasa Mahkemesi'ne Tepki
Engin Alan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Örgütün uşağı siyasi partinin ’Terör odağı ’olması için daha hangi rezaleti sergilemesi, hangi bölücü, yıkıcı, söz ve eylemde bulunması gerekir? Hukukçu değilim. Sadece ülkesini, milletini, devletini seven bir vatandaş olarak soruyorum!!!! Herhalde bu sorumun cevabını AYM.biliyordur!
Örgütün uşağı siyasi partinin’Terör odağı’olması için daha hangi rezaleti sergilemesi,hangi bölücü,yıkıcı, söz ve eylemde bulunması gerekir?— Engin Alan (@KorgEnginAlan) December 25, 2023
Hukukçu değilim.
Sadece ülkesini,milletini,devletini seven bir vatandaş olarak soruyorum!!!!
Herhalde bu sorumun cevabını AYM.biliyordur!
# Engin Alan # anayasa mahkemesi # hdp