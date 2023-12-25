Engin Alan'dan Anayasa Mahkemesi'ne HDP Tepkisi

MHP'den 24. Dönem Milletvekili olan Engin Alan, sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması davasını uzatmasını eleştiren bir paylaşım yaptı. Alan paylaşımında, "Sadece ülkemi, devletimi seven bir vatandaş olarak soruyorum." diyerek, "örgütün uşağı siyasi partinin terör odağı olması için daha hangi rezaleti sergilemesi gerekiyor" dedi.

Engin Alan'dan Anayasa Mahkemesi'ne Tepki

Engin Alan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Örgütün uşağı siyasi partinin ’Terör odağı ’olması için daha hangi rezaleti sergilemesi, hangi bölücü, yıkıcı, söz ve eylemde bulunması gerekir? Hukukçu değilim. Sadece ülkesini, milletini, devletini seven bir vatandaş olarak soruyorum!!!! Herhalde bu sorumun cevabını AYM.biliyordur!