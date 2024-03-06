İstanbul'da üniversite kampüsünde yangın!

İstanbul'da sabah saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Yangının yaşandığı adres, öğrencilerin de yoğun olarak bulunduğu İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Maslak kampüsü oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, İTÜ Maslak kampüsündeki Yabancı Diller Binası'nın inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıktı. İşçilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTÜ'de büyük paniğe olan yangın, dumanların yükselmesiyle çevreden de görüldü. Büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği de İTÜ'nün Maslak kampüsünde meydana gelen yangın ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "6 Mart günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.