İstanbul'da Yağışlar Barajlara Etki Etmedi! Uzmanlar "Sünger Şehir" Uyarısında Bulunuyor

Yağan yağmur sele dönüştü, şehirlerde tutunamayan yağmur suyu barajları istenilen seviyeye ulaştırmadı.

İstanbul barajları kuvvetli yağışlarla geçirdiği bir haftanın ardından yüzde 16.18’e kadar düşen barajlar yüzde 23 seviyelerine yükseldi. Ancak uzmanlar yağışa oranla bunun daha fazla olması gerektiği görüşünde.

Su Bilimci Doç. Dr. Erol Kesici suların şehirlerde tutunamama sebeplerini anlattı. Yağmur sularının kanalizasyona karşımasının en büyük sorun olduğunun da altını çizdi.

Suyun yönetilemediğine dikkat çeken Kesici, yer altı suları için sarnıç ve benzeri yöntemlere vurgu yaptı.

Doğasına uygun yapılmayan şehir yapılanmasını da eleştiren Kesici, özellikle dere yataklarına ev yapılmasındaki tehdidi anlattı.