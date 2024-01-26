İstanbul'un en büyük sorunu nedir? İstanbullular yeni seçilecek belediye başkanından beklentilerini anlattı

Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidecek. Peki İstanbullular yeni seçilecek belediye başkanından beklentileri neler? Kimi vatandaş ulaşım sıkıntısından bahsetti kimi vatandaş ise kentsel dönüşümde adım atılmamasından...

Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey Önenköprülü

Gözler, yerel seçimlere çevrildi. Siyasi partilerse adaylarını duyurmaya başladı. Ancak seçim döneminden seçim dönemine kapısı çalınan vatandaş oldukça dertli.

İstanbullu vatandaşlar kentsel dönüşüme yeteri kadar önem verilmemesinden ve ulaşımda yaşanan sorunlardan oldukça şikayetçi. Trafik çilesinin beraberinde nüfus yoğunluğundan kaynaklı sorunlar geliyor.

Yerel seçim takvimi hızla ilerlerken akıllara bir önceki seçimden bu yana yerine getirilmeyen vaadler de geliyor. Peki, İstanbullu vatandaşlar yeni seçilecek belediye başkanından neler bekliyor?

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