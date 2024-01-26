İstanbul'un en büyük sorunu nedir? İstanbullular yeni seçilecek belediye başkanından beklentilerini anlattı

Gözler, yerel seçimlere çevrildi. Siyasi partilerse adaylarını duyurmaya başladı. Ancak seçim döneminden seçim dönemine kapısı çalınan vatandaş oldukça dertli.

İstanbullu vatandaşlar kentsel dönüşüme yeteri kadar önem verilmemesinden ve ulaşımda yaşanan sorunlardan oldukça şikayetçi. Trafik çilesinin beraberinde nüfus yoğunluğundan kaynaklı sorunlar geliyor.

Yerel seçim takvimi hızla ilerlerken akıllara bir önceki seçimden bu yana yerine getirilmeyen vaadler de geliyor. Peki, İstanbullu vatandaşlar yeni seçilecek belediye başkanından neler bekliyor?