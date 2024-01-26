Naci Görür Malatya'daki 5.2 şiddetindeki deprem sonrası uyardı! O illerde 7.4'lük depremlerin haberini verdi

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir televizyon programına katılarak Erzincan-Karlıova bölgesinde deprem beklediklerini kaydetmişti. "Tunceli tehdit altında" ifadesini ileten Görür, dikkatleri Yedisu Fayı’na çekmişti. Malatya'da meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem sonrası Naci Görür, açıklamalarını yeniledi.

O İLLERDE 7.4'LÜK ŞİDDETİNDE DEPREMLER

Görür, "Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli'den kimse bahsetmiyor ama tehdit altında. Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790'larde deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme potansiyeli var. Günümüze yaklaşırsınız. Özellikle Pülümür'ün olduğu yer. Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7.4'e kadar çıkabilir" sözleriyle uyarılarda bulunmuştu.

Ovacık Fayı’nın yavaş yavaş hareket ederek deprem ürettiğini söyleyen Görür, Tunceli'nin güneyindeki Nazmiye Fayı’nı da hatırlatmış ve şehrin dört tarafının faylarla çevrili olduğunu vurgulamıştı. Naci Görür, "Eli kulağında, şakası yok. Zaman olarak kesin konuşamıyoruz. Tekerrür periyodunu bilemiyoruz" diyerek Maden Tetkik Arama Kurulu’nun (MTA) bunu tespit etmek için görevlendirilmesinin altını çizdi.