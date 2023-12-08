İyi Parti'de İstifa Dalgası Büyüyor! Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun Görevinden Ayrıldı

14 Mayıs seçimleri sonrası dağılan muhalefette tartışmaların dozu her geçen gün artıyor. Bu kez kavganın adresi İyi Parti. Tartışmalar, iddialar, istifalarla çalkalanan İyi Parti'de sular durulmadı.

Fuhuş, yolsuzluk iddiaları ile sarsılan İyi Parti'de Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın ihracı sonrası yeni açıklamalar geliyor. İstifa edenler genel merkezi FETÖ taktikleri suçluyor. Genel merkez ise sessizliğini koruyor.

Ulusal Kanal'ın İyi Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, istifa dalgası büyüyecek. Bazı teşkilatlar ise yerel seçimi bekliyor.

Yerel seçimden de umutsuz olan teşkilatların sonrasında istifa atağına geçebileceği ifade ediliyor.

Son tartışmalarla genel merkezde başlayan birliğin bozulduğu ve bu durumun tabana yayılmaya başladığı konuşuluyor.

Nitekim dün bir istifa haberi de Niğde'den geldi. İyi Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun yerel seçim sürecinde parti ile yönetimine haksız yapıldığını belirterek görevinden istifa etti.

Uzun istifa açıklamasında, Niğde Belediye Başkanlığı için aday adayı olacak bir kişinin genel merkeze giderek mevcut yönetimin görevden alınmasını talep ettiğini ve Genel Başkan Akşener’in de bu talebi kabul ettiğini söyledi.