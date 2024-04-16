İzmir ve Konya'da FETÖ operasyonu! 6 milyon liralık döviz ve altın ele geçirildi

İzmir merkezli soruşturmada, FETÖ'nün esnaf yapılanması mercek altına alındı.

Terör örgütü bünyesinde esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 27 kişi ile FETÖ mensuplarının saklandığı hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen 18 kişi tespit edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 45 şüpheliden 36'sı, şafak baskınlarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 milyon lira değerinde döviz ve altın ele geçirildi. 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Konya merkezli soruşturmada FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.