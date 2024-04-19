İzmir'deki deprem sonrası Vali Süleyman Elban açıklama yaptı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

İzmir'deki deprem sonrası Vali Süleyman Elban açıklama yaptı
İzmir'deki deprem sonrası Vali Süleyman Elban açıklama yaptı
Editör: Uğur Çam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.02’de Ege Denizi, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İzmir ve Aydın çevresinde de hissedildi. Yaşanan deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, şu sözlere yer verdi:

"İlimiz Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem dolayısıyla valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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