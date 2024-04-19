İzmir'deki deprem sonrası Vali Süleyman Elban açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.02’de Ege Denizi, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İzmir ve Aydın çevresinde de hissedildi. Yaşanan deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, şu sözlere yer verdi: