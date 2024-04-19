İzmir açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu
Ege Denizi'nde, İzmir açıklarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,5 Kandilli Rasathanesi ise 4,4 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesine 27.90 kilometre uzaklıkta.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [27.90 km] Seferihisar (İzmir)
Tarih:2024-04-19
Saat:11:02:20 TSİ
Enlem:37.82722 N
Boylam:26.8425 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/qOesglQzuh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ DERPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,4 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise derprem Sisam Adası'nda gerçekleşti. Depremin büyüklüğünün 4,4 olarak açıklandığı duyuruda, ayrıca depremin derinliğinin de 6 kilometre olduğu belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 19, 2024
SISAM ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/cf5D0rKZyq
19.04.2024, 11:02:20 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 6.0 km#Kandilli