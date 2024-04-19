İzmir açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu

Ege Denizi'nde, İzmir açıklarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,5 Kandilli Rasathanesi ise 4,4 olarak açıkladı.

İzmir açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu
İzmir açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu
Editör: Uğur Çam
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesine 27.90 kilometre uzaklıkta.

KANDİLLİ RASATHANESİ DERPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise derprem Sisam Adası'nda gerçekleşti. Depremin büyüklüğünün 4,4 olarak açıklandığı duyuruda, ayrıca depremin derinliğinin de 6 kilometre olduğu belirtildi.

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