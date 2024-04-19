Tokat'ta peş peşe depremler! AFAD açıkladı...

AFAD Tokat'ta meydana gelen 2 depremi vatandaşlara duyurdu. Gece saatlerinde meydana gelen 2 deprem vatandaşları tedirgin etti. 4,1 ve 3,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Tokat'ta peş peşe depremler! AFAD açıkladı...

AFAD Tokat'ta meydana gelen 2 depremi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Gece meydana gelen 2 depremin büyüklükleri. 4,1 ve 3,5 olarak belirlendi. AFAD'ın Tokat'ta meydana gelen bu iki depreme dair ayrıntılı bilgileri ise aşağıdaki X paylaşımlarında yer alıyor.

Tokat Sulusaray'da 4.0 büyüklüğünde deprem!Tokat Sulusaray'da 4.0 büyüklüğünde deprem!Yurt
Naci Görür Tokat depremi hakkında açıklama yaptıNaci Görür Tokat depremi hakkında açıklama yaptıYurt
# tokat # deprem # AFAD
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