Tokat'ta peş peşe depremler! AFAD açıkladı...
AFAD Tokat'ta meydana gelen 2 depremi vatandaşlara duyurdu. Gece saatlerinde meydana gelen 2 deprem vatandaşları tedirgin etti. 4,1 ve 3,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
AFAD Tokat'ta meydana gelen 2 depremi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Gece meydana gelen 2 depremin büyüklükleri. 4,1 ve 3,5 olarak belirlendi. AFAD'ın Tokat'ta meydana gelen bu iki depreme dair ayrıntılı bilgileri ise aşağıdaki X paylaşımlarında yer alıyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 18, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-19
Saat:00:09:54 TSİ
Enlem:40.06361 N
Boylam:35.96528 E
Derinlik:12.43 km
Detay:https://t.co/kPcCArEKIn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 18, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-19
Saat:00:10:39 TSİ
Enlem:40.07361 N
Boylam:35.97917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/GfGTw4qotd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi