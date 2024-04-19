Tokat'ta peş peşe depremler! AFAD açıkladı...

AFAD Tokat'ta meydana gelen 2 depremi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Gece meydana gelen 2 depremin büyüklükleri. 4,1 ve 3,5 olarak belirlendi. AFAD'ın Tokat'ta meydana gelen bu iki depreme dair ayrıntılı bilgileri ise aşağıdaki X paylaşımlarında yer alıyor.