Naci Görür Tokat depremi hakkında açıklama yaptı

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Tokat'ta gerçekleşen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Malatya depremi hakkında da konuşan Görür, depremlerin gerçekleştiği fay hatları hakkında vatandaşlara önemli bilgiler verdi. İşte Naci Görür'ün açıklamalarının ayrıntıları...

Naci Görür, Tokat depremi hakkında X üzerinden şu açıklamaları yaptı:

Dün ve bugün depremler oldu. Dünkü Malatya, Battalgazi’de 4,3 büyüklükte, diğeri Sulusaray Tokat’ta ve 4,1 büyüklükte. Malatya depremi muhtemelen Doğanşehir’den Yeşilyurt yakınlarından Malatya’ya uzanan bir fay üzerindedir. Bu fay MTA canlı fay haritası üzerinde yoktur. Bu fay bu aralar sıkça 4 mertebesinde deprem üretmektedir. Bugün Tokat’ta olan deprem, KAF’dan ayrılan ve GB istikametinde Anadolu levhası içerisine uzanan bir fay üzerindedir. Sevgiyle