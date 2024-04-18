Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı. Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 2,5 kilometre olarak tespit edildi. Deprem, Buğdaylı-Sulusaray'da meydana geldi.

Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
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Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı  üzerinden vatandaşlara açıkladı. Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2,5 kilometre olarak tespit edildi. Deprem, Buğdaylı-Sulusaray'da gerçekleşti.

TOKAT'TA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu - Resim : 1

Yozgat'ta korkutan deprem!Yozgat'ta korkutan deprem!Yurt
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