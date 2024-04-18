Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı. Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 2,5 kilometre olarak tespit edildi. Deprem, Buğdaylı-Sulusaray'da meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara açıkladı. Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2,5 kilometre olarak tespit edildi. Deprem, Buğdaylı-Sulusaray'da gerçekleşti.
TOKAT'TA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 17, 2024
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) https://t.co/yAJmqAy4s4
18.04.2024, 02:35:45 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 2.5 km#Kandilli