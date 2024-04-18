Yozgat'ta korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu. Yozgat'ta 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 2,4 kilometre olarak belirlendi. İşte depremin ayrıntıları...
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden Yozgat'ta deprem olduğunu açıkladı. Yozgat'ta 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 2,4 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 18 Nisan Perşembe saat 01:06'da Elmaçiftliğ, Kadışehri bölgelerinde meydana geldi.
YOZGAT'TA KORKUTAN DEPREM
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 17, 2024
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) https://t.co/lgKBESoSjg
18.04.2024, 01:06:58 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 2.4 km#Kandilli