Yozgat'ta korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi duyurdu. Yozgat'ta 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 2,4 kilometre olarak belirlendi. İşte depremin ayrıntıları...

Yozgat'ta korkutan deprem!
Yozgat'ta korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden Yozgat'ta deprem olduğunu açıkladı. Yozgat'ta 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 2,4 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 18 Nisan Perşembe saat 01:06'da Elmaçiftliğ, Kadışehri bölgelerinde meydana geldi.

YOZGAT'TA KORKUTAN DEPREM

Yozgat'ta korkutan deprem! - Resim : 1

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# Yozgat # deprem
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