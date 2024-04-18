Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden Yozgat'ta deprem olduğunu açıkladı. Yozgat'ta 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 2,4 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 18 Nisan Perşembe saat 01:06'da Elmaçiftliğ, Kadışehri bölgelerinde meydana geldi.

YOZGAT'TA KORKUTAN DEPREM