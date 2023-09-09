İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü! 9 Eylül coşkuyla karşılandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı. Türk ordusunun 101 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi. 350 metrelik Türk bayrağı taşındı.

İZMİR'İN KURTULUŞUNUN 101. YIL DÖNÜMÜ

Tam 101 yıl önce Yüzbaşı Serafettin komutasındaki süvari birliği İzmir Hükümet Konağı’na Türk Bayrağını astı. İzmir bir asır önce Türk Ordusunun başarısıyla düşman işgalinden kurtarıldı.



İzmirliler bu şanlı günü coşkuyla kutladı. Türk ordusunun 101 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşte 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı taşındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Valilik Konağı önünde süvari birliklerinin İzmir'e girişi canlandırıldı. Atatürk Meydanı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Yüzbaşı Serafettin’i temsil eden asker Hükümet Konağı'na çıkarak Türk bayrağını göndere çekti.



Kutlamalar gün boyu etkinliklerle devam etti. Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenledi.



Heyet çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulundu.



