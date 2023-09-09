Ev sahibi acımadı! Kiracılar Platformu Sözcüsü sokağa atıldı

Kiracılar Platformu Sözcüsü karı koca 3 çocukları ile birlikte sokakta kaldı. Tahliye için gün bile vermediklerini iddia etti.

Ev sahibi acımadı! Kiracılar Platformu Sözcüsü sokağa atıldı
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Neredeyse bir yıldır kiracılar kontrolsüz ve denetimsiz kira artışına kalıcı çözüm bekliyor. Antalya'da Kiracılar Platformu Sözcüsü karı koca 3 çocukları ile birlikte sokağa atıldı. Türk toplum değerlerine yakışmayan bu saldırının dayanağı "tahliye taahhütnamesi."

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KİRACILAR PLATFORMU SÖZCÜSÜ SOKAĞA ATILDI


Kiralardaki dizginlenemeyen artış, denetimsizlik ve bunun sonucunda yaşanan mağduriyetler günden güne artıyor. Antalya’da Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Kul çifti, tahliye taahhütnamesi dayanak gösterilerek sokağa atıldı.

Kiracılar Dayanışması Platformu, mağdur olan vatandaşların sesini duyurmak için yaklaşık bir yıldır alanlarda mücadele ediyor.

Vatandaşların taleplerini dile getiren platformun kurucularından Kul çifti, yüksek kira artışını kabul etmedi, direndi. Ancak imzalamak zorunda bırakıldıkları tahliye taahhütnamesi gerekçe gösterilerek haklarında dava açıldı.

Mahkeme kararının kendilerine tebliğ edilmesini beklemeye başladılar. Önceki gün akşam saatlerinde, Seda Kul kanser tedavisi gördüğü hastane dönüşünde, icra memurlarını karşısında buldu.

GECE DIŞARI ATILDILAR

Süre verilmeden icra yoluyla evleri boşaltıldı. Eşyalarıyla birlikte sokakta kalan Kul ailesi, geceyi dışarıda geçirdi.

Ne yüzde 25 sınırı ne de zorunlu arabuluculuk sistemi, vicdanlara sığmayan bu örneklerin artışına engel oldu. Platform üyeleri ise kalıcı çözüm ve yasa istediklerini her fırsatta dile getirdi. Cengiz Kul, bu talebi yineledi.

Platform üyeleri kiralardaki dizginlenemeyen artışa ve barınma krizine kalıcı çözüm getirilmezse Antalya’dan Ankara’ya yürüyecek. Kul, mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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