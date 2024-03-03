Kahramanmaraş'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta bir deprem oldu.

Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini bildirdi. 

AFAD tarafından yapılan değerlendirmelere göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 depremin derinliği ise 7 KM olarak belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin saati 08:05 olarak belirtildi. Merkez üssü ise Göksun olarak açıklandı.

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# deprem # Kahramanmaraş
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