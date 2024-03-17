Kar erken eridi Kızılırmak suyu yükseldi! Bartın Çayı için özel çalışma başlatıldı

Sivas'ta dağlardaki karın erimesiyle Kızılırmak'ta son 5 yılın en yüksek ocak ayı debisi ölçüldü. Daha önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında yaşanan erime bu yıl Mart ayına çekildi. Debisi aylık olarak ölçülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta geçen yıl ocakta saniyede 3,51 metreküp olan ortalama debi, bu yılın aynı ayında saniyede 25,5 metreküp oldu. Dr. Fatih Kartal:

"Bu dönemde Kızılırmak'ın debisinin çok fazla artmasındaki sebep yıllık ortalama sıcaklığın dünya genelinde 1,5-2 santigrat derece artması."

Kartal, İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurguladı.

"İç Anadolu'da beklediğimiz kar ortalaması olmadı. Kar kütlesinin çok fazla tutmaması, Kızılırmak'ın yüzeyinin donmaması, ortalama sıcaklığın arttığının en büyük göstergesi."

Bartın Çayı havzasındaysa yeni bir çalışma başlatıldı. Kente Bartın Üniversitesince taşkın, sel ve kuraklık risklerini azaltmayı amaçlayan erken uyarı sistemi istasyon ağı kurulacak. Dr. Ercan Gemici: