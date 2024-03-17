Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı illerde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin uyardığı iller arasında deprem bölgesi olan Şanlıurfa ve Mardin de var. İşte o iller.

Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Editör: Uğur Çam

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, güneydoğu bölgelerinde bu gece saatlerinden sonra beklenen yağışların, yarın Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin ile Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş'un güneyi, Van'ın güney ve batısı, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

19 Mart Salı sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerindeyse doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı oluşacak su baskını, sel, heyelan, çığ ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uyardı! Bu hafta boyunca...Meteoroloji uyardı! Bu hafta boyunca...Hava Durumu

Kaynak: TRT Haber

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