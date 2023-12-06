Kırmızı Et Sektörüne İnceleme Başlatıldı! Rekabet Kurumu Harekete Geçti

Rekabet Kurumu, internet sitesinden yaptığı açıklamayla önemli bir duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada, kırmızı et sektörüne yönelik inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kırmızı et sektörünün, beslenmedeki önemi ve sektörün yapısı sebebiyle Kurumun başlıca inceleme alanlarından birini oluşturduğu da aktarıldı.

Kurumun, son iki yılda, sektöre yönelik bir soruşturma ve iki ön araştırma yürüttüğüne işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Hayvan besiciliğinin yanı sıra et ve et ürünlerinin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bir teşebbüsün perakendecilerin raf fiyatlarını belirlediği iddiasına yönelik başlatılan ve uzlaşma usulüyle sonlandırılan soruşturma sonucunda, soruşturma tarafı teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kırmızı ette yaşanan fiyat artışları ve arz sıkıntısı üzerine başlatılan ön araştırmaların odak noktasını, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar veya teşebbüs birliği kararlarıyla Kanun'u ihlal ettikleri iddiasının oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: